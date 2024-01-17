Анчелотти оценил прогресс Браима Диаса после возвращения из «Милана»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил прогресс полузащитника Браима Диаса после возвращения из итальянского «Милана». Напомним, 24-летний испанец ранее провёл 3 года в составе «россонери» на правах аренды. За этот период хавбек успел выиграть чемпионат Италии.

«Браим Диас стал намного лучше после возвращения из «Милана». Он стал более сильным и тактически грамотным. Это совершенный футболист, который очень нам помогает», – высказался Анчелотти на пресс-конференции перед дерби с «Атлетико» в Кубке Испании.

Диас в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился тремя голами и одной результативной передачей.