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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго пропустил тренировку «Реала», бразилец может не сыграть с «Атлетико»

17 Января 2024 • 14:51 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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18.01 23:30

Нападающий мадридского «Реала» Родриго не принял участие в сегодняшней тренировке в общей группе. По информации от официального сайта «королевского клуба», бразильский форвард тренировался индивидуально.

Родриго вряд ли сможет сыграть в дерби с мадридским «Атлетико», которое состоится завтра в рамках Кубка Испании. Больше информации о состоянии нападающего сегодня расскажет главный тренер Карло Анчелотти, который позже проведёт пресс-конференцию.

23-летний Родриго в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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