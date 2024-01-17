Родриго пропустил тренировку «Реала», бразилец может не сыграть с «Атлетико»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго не принял участие в сегодняшней тренировке в общей группе. По информации от официального сайта «королевского клуба», бразильский форвард тренировался индивидуально.

Родриго вряд ли сможет сыграть в дерби с мадридским «Атлетико», которое состоится завтра в рамках Кубка Испании. Больше информации о состоянии нападающего сегодня расскажет главный тренер Карло Анчелотти, который позже проведёт пресс-конференцию.

23-летний Родриго в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.