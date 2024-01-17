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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне высказался о предстоящем дерби с «Реалом»

17 Января 2024 • 21:56 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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18.01 23:30

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями в преддверии матча Кубка Испании против «Реала».

«Матрасники» встречались со «сливочными» совсем недавно – 10 января в рамках Суперкубка Испании. Победа в той встрече осталась за коллективом Карло Анчелотти (5:3 после дополнительного времени). В четверг команды сыграют друг с другом в 1/8 финала Кубка Испании.

«В том матче мы хорошо провели 90 минут, но в конце «Реал» достойно себя показал и заслуженно вышел в финал, который в итоге выиграл. Завтра ни у них, ни у нас не будет права на ошибку. 

Мы должны прибавить в индивидуальном плане, ведь футбол состоит из дуэлей – тот, кто чаще их выигрывает, имеет больше шансов на победу в матче», – заявил Симеоне на пресс-конференции.

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