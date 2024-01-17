Анчелотти оценил уровень Карвахаля и Менди

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил уровень крайних защитников клуба в лице Дани Карвахаля и Ферлана Менди. Напомним, последний ближайшим летом может покинуть «королевский клуб».

«Карвахаль является настоящим маэстро на своей позиции. Ферлан Менди? Он очень хорош. Я не знаю, когда истекает его контракт», – сказал Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча с «Атлетико» в Кубке Испании.

Согласно данным от «Трансфермаркта», у Менди летом 2025 года истекает контракт с мадридским «Реалом». Вместо француза «королевский клуб» в обозримом будущем хотел бы пригласить Альфонсо Дэвиса из мюнхенской «Баварии».