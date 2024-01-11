Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа может переехать в Саудовскую Аравию.

Аргентинский футболист, как сообщалось ранее, готов покинуть ряды «матрасников» из-за нехватки игровой практики. Согласно сведениям Diario AS, подписать Корреа готов неназванный саудовский клуб, предлагающий игроку трёхлетний контракт с зарплатой в 20 млн евро в год. «Атлетико» всерьёз рассмотрит возможность продажи.

Анхель Корреа выступает за мадридский клуб на протяжении девяти лет. Трансферная стоимость 28-летнего форварда, по оценке портала Transfermarkt, составляет 20 млн евро, а его действующий контракт рассчитан до середины 2026 года.