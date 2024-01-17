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​Анчелотти рассказал, какие футболисты «Реала» не сыграют с «Атлетико»

17 Января 2024 • 15:28 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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18.01 23:30

«Реал» готовится к кубковому матчу против «Атлетико». Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти на пресс-конференции высказался о кадровой ситуации перед мадридским дерби.

«Три игрока, которые имеют травму крестообразной связки, и Лукас Васкес – они пропустят завтрашний матч. Все остальные футболисты в порядке и готовы выйти на поле», - сказал Анчелотти журналистам.

Отметим, что с травмами «крестов» в лазарете «Реала» сейчас находятся Тибо Куртуа, Давид Алаба и Эдер Милитао.

Матч «Атлетико» - «Реал» в Кубке Испании пройдёт в четверг, 18 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Давид Алаба Тибо Куртуа Лукас Васкес Эдер Милитао ещё теги

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