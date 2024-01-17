Анчелотти высказался насчёт отказа «Атлетико» устраивать коридор почёта «Реалу»

Главный тренер мадридского «Реала» высказался насчёт решения «Атлетико» не устраивать «королевскому клубу» коридор почёта. Напомним, на выходных «сливочные» выиграли Суперкубок Испании. Завтра «Атлетико» примет «Реал» у себя дома в рамках Кубка Испании.

«Атлетико» не устроит нам коридор почёта? Мы уважаем это решение. Нас это не волнует. Нам предстоит сыграть с очень сложным соперником. Завтра будет ещё сложнее. На кону стоит трофей, поэтому матч будет очень важным. Мы сфокусированы на победе», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем.

Недавно «Атлетико» проиграл «Реалу» в полуфинале Суперкубка Испании со счётом 3:5.