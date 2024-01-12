Романо: «Аль-Иттихад» работает над трансфером Анхеля Корреа»

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о возможном переходе нападающего Анхеля Корреа из мадридского «Атлетико» в «Аль-Иттихад».

Саудовский клуб уже начал работать над подписанием 28-летнего футболиста, а в скором времени намерен сделать официальное предложение «матрасникам», сообщает Романо. По сведениям другого известного инсайдера Маттео Моретто, «Атлетико» планирует выручить от продажи аргентинца порядка 40 млн евро.

Совсем недавно испанские СМИ сообщили о готовности неназванного клуба из Саудовской Аравии предложить Анхелю Корреа трёхлетний контракт с зарплатой в 20 млн евро в год.