Кроос рассказал, почему его освистывали в Саудовской Аравии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос постарался понять, почему его освистывали болельщики в Саудовской Аравии. Напомним, немец столкнулся с бурной реакцией трибун в полуфинале Суперкубка Испании с мадридским «Атлетико».

«Мне не нравилось, что молодые игроки без опыта участия в больших матчах выбирают деньги и переезд в Саудовскую Аравию, а не развитие. Подобное заявление я делал год или полтора назад. Скорее всего, из-за него меня и освистали», – цитирует Крооса Madrid Zone.

Напомним, «Реал» в конечном итоге выиграл Суперкубок Испании, который как раз проходил в Саудовской Аравии.