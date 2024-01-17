Камавинга и Тчуамени выйдут в основе на матч с «Атлетико», Кроос и Модрич останутся в запасе

Стало известно, как приблизительно будет выглядеть полузащита мадридского «Реала» в дерби с «Атлетико», которое состоится завтра в рамках Кубка Испании. По информации от инсайдера Хосе Феликса Диаса, главный тренер Карло Анчелотти решил выпустить более молодых хавбеков в лице Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени. Лука Модрич и Тони Кроос начнут матч на скамейке запасных.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетико» Анчелотти выпустил в основе Тчуамени, Вальверде и Модрича. В следующем матче итальянский специалист собирается использовать немного другую связку полузащитников.