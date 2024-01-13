Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Альмада назвал топ-клуб, в котором хочет играть

13 Января 2024 • 21:40 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
18.01 23:30

Полузащитник американской «Атланты» Тьяго Альмада высказался о своих предпочтениях.

Аргентинец уже признавался, что намерен перебраться в ведущий европейский чемпионат в январе. Основным претендентом на 22-летнего чемпиона мира называется мадридский «Атлетико». Сам Альмада признался, что хотел бы пополнить ряды «матрасников»: «Команда, за которую я хотел бы выступать? «Атлетико» Мадрид», – приводит Diario Ole слова игрока, также назвавшего Родриго де Пауля и Анхеля Корреа своими лучшими товарищами в футболе.

Тьяго Альмада провёл четыре матча за сборную Аргентины, отметившись одним голом. В 60 матчах МЛС на счету атакующего хавбека 17 голов и 23 ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сборная Аргентины Анхель Корреа Атланта Юнайтед Родриго де Пауль Тьяго Альмада ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Января
16:00
«Атлетико» нашёл усиление во Франции
12 Января
02:24
«Атлетико» может заменить Корреа другим чемпионом мира
00:08
Романо: «Аль-Иттихад» работает над трансфером Анхеля Корреа»
11 Января
23:36
Клуб из Саудовской Аравии предлагает внушительную зарплату игроку «Атлетико»
22:05
Корреа хочет покинуть «Атлетико»
21:33
Три клуба готовы подписать Сёюнджю из «Атлетико»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса ​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» Мбаппе может перейти только в два клуба В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе Салах решил, где продолжит карьеру ​Бензема принял решение по будущему Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
«Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Вильярреал Вильярреал
3
0
2.45 3.45 2.85
Видео
Окончен
Мальорка Мальорка
Сельта Сельта
1
1
2.50 3.10 3.05
Видео
75 мин
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2
0
2.19 3.35 3.40
Видео
13.01.24 в 23:00
Бетис Бетис
Гранада Гранада
1.61 4.20 5.20
Видео
14.01.24 в 16:00
Альмерия Альмерия
Жирона Жирона
3.85 4.20 1.81
Видео
14.01.24 в 18:15
Кадис Кадис
Валенсия Валенсия
2.70 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Января
21:40 · Испания. Ла Лига
Альмада назвал топ-клуб, в котором хочет играть
21:35 · Испания. Ла Лига
Булыкин ставит на «Реал» в грядущем «эль класико»
20:09 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» c «Сельтой» обменялись голами
20:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:38 · Испания. Ла Лига
Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Атлетиком»
19:35 · Испания. Ла Лига
Кобелев: «Сейчас «Реал» выглядит предпочтительнее «Барселоны»
19:19 · Англия. Премьер-лига
Беллингем пытается убедить Холанна перейти в «Реал»
18:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти нашёл «джокера»
17:59 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» трижды пробил в створ и разгромил «Вильярреал»
17:58 · Испания. Ла Лига
Деменко оценил игру Захаряна в «Реал Сосьедаде»
17:08 · Испания. Ла Лига
​Клуб Месси отказал «Барселоне»
17:03 · Испания. Ла Лига
Тюкавин: Критика Захаряна необоснованна
16:07 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» придумала, как подписать топ-полузащитника
16:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл усиление во Франции слухи
14:26 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, что у него общего с Анчелотти
Все новости
Рекомендуем