Альмада назвал топ-клуб, в котором хочет играть

Полузащитник американской «Атланты» Тьяго Альмада высказался о своих предпочтениях.

Аргентинец уже признавался, что намерен перебраться в ведущий европейский чемпионат в январе. Основным претендентом на 22-летнего чемпиона мира называется мадридский «Атлетико». Сам Альмада признался, что хотел бы пополнить ряды «матрасников»: «Команда, за которую я хотел бы выступать? «Атлетико» Мадрид», – приводит Diario Ole слова игрока, также назвавшего Родриго де Пауля и Анхеля Корреа своими лучшими товарищами в футболе.

Тьяго Альмада провёл четыре матча за сборную Аргентины, отметившись одним голом. В 60 матчах МЛС на счету атакующего хавбека 17 голов и 23 ассиста.