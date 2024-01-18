Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «У «Реала» есть физически сильные игроки, но это не главный фактор в дерби»

18 Января 2024 • 00:49 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.80 X 3.45 2 2.45
Через 21 ч. 29 мин.

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о физической силе команд.

В четверг «матрасники» попробуют взять реванш за поражение в недавнем матче полуфинала Суперкубка Испании (3:5). Новая встреча состоится в рамках 1/8 финала Кубка.

«Уступаем ли мы «Реалу» в физической мощи? У них есть очень сильные игроки, как, например, Кроос, Рюдигер, Тчуамени. Но определяющим фактором в дерби будет не физическая сила, а скорость мысли. Надеюсь, мы сможем соответствовать уровню этого матча в данном аспекте», – заявил на пресс-конференции аргентинский тренер.

Поединок «Атлетико» – «Реал» стартует в 23:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Диего Симеоне ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Января
00:49
Симеоне: «У «Реала» есть физически сильные игроки, но это не главный фактор в дерби»
00:40
Винисиус пытается помочь «Реалу» переманить Дэвиса из «Баварии»
00:20
Будущее Филлипса решится на следующей неделе – игрок интересен топ-клубам Ла Лиги
17 Января
21:56
Симеоне высказался о предстоящем дерби с «Реалом»
21:42
Ставка и прогноз на матч Атлетико М — Реал Мадрид Кубка Испании — 18 января 2024
18:22
«Реал» хочет подписать Холанна по схеме трансфера Беллингема 1
15:35
​Анчелотти: Когда-нибудь мы проиграем
15:26
Анчелотти оценил уровень Карвахаля и Менди
15:17
Анчелотти: «Вальверде сам не знает, какая позиция для него лучшая»
15:11
Анчелотти оценил прогресс Браима Диаса после возвращения из «Милана»
15:06
Анчелотти высказался о возможном увольнении Хави из «Барселоны»
15:02
Анчелотти высказался насчёт отказа «Атлетико» устраивать коридор почёта «Реалу»
14:55
Анчелотти рассказал, сыграет ли Родриго с «Атлетико»
14:51
Родриго пропустил тренировку «Реала», бразилец может не сыграть с «Атлетико»
14:32
Камавинга и Тчуамени выйдут в основе на матч с «Атлетико», Кроос и Модрич останутся в запасе
14:11
Кепа хочет 20 миллионов евро за Кепу, «Реал» принял решение по голкиперу 2
12:15
«Атлетико» часто усложняет нам жизнь» – Кроос поделился ожиданиями от дерби в Кубке Испании
12:10
Кроос рассказал, почему его освистывали в Саудовской Аравии
11:57
Кроос: «Свист трибун никак не влияет на мою игру, для меня это даже забавно»
04:43
Мойзе Кин ждёт предложения от топ-клуба Ла Лиги
04:03
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить огромную сумму за Винисиуса 2
16 Января
23:32
Романо: «Реалу» очень нравится Йоро»
23:23
Мюллер прокомментировал возможное возвращение Крооса в сборную Германии
15:33
Облак выбрал лучшего игрока года, словенец включил в топ-3 своего бывшего одноклубника
11:30
Фанаты «Реала» обрушились с гневом на Модрича, который выбрал Месси лучшим игроком года
11:11
Алаба проголосовал за лучшего игрока года, Месси нет даже в тройке 2
10:55
Месси, Мбаппе или Холанн? Голос хавбека «Реала» Вальверде оказался неожиданным
15 Января
16:00
Алехандро Гомес: «После фола на Вальверде мне пришлось сменить номер телефона»
10:55
Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения»
10:34
Анчелотти объяснил, почему оставил Модрича на скамейке в матче с «Барселоной»
14 Января
00:01
«Атлетико» отклонил предложение по Корреа
13 Января
21:40
Альмада назвал топ-клуб, в котором хочет играть
16:00
«Атлетико» нашёл усиление во Франции
12 Января
02:24
«Атлетико» может заменить Корреа другим чемпионом мира
00:08
Романо: «Аль-Иттихад» работает над трансфером Анхеля Корреа»
11 Января
23:36
Клуб из Саудовской Аравии предлагает внушительную зарплату игроку «Атлетико»
22:05
Корреа хочет покинуть «Атлетико»
21:33
Три клуба готовы подписать Сёюнджю из «Атлетико»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Селиваненко прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open Кожевников высказался о неудачной серии «Спартака» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
01:48 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему «Барселона» отказалась подписывать Хендерсона слухи
01:26 · Испания. Кубок
Ударный отрезок в начале встречи позволил «Жироне» разобраться с «Райо Вальекано»
01:02 · Испания. Кубок
Захарян помог «Реал Сосьедаду» пройти «Осасуну»
00:49 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «У «Реала» есть физически сильные игроки, но это не главный фактор в дерби»
00:40 · Германия. Бундеслига
Винисиус пытается помочь «Реалу» переманить Дэвиса из «Баварии»
00:20 · Англия. Премьер-лига
Будущее Филлипса решится на следующей неделе – игрок интересен топ-клубам Ла Лиги
00:11 · Испания. Ла Лига
«Аль-Наср» нацелился на молодую звезду Ла Лиги
00:05 · Испания. Кубок
«Сельта» прошла «Валенсию» в Кубке Испании
17 Января
22:40 · Англия. Премьер-лига
Деку намерен привести в «Барселону» полузащитника «Манчестер Сити» слухи
22:38 · Испания. Кубок
Захарян – в старте «Реал Сосьедада» на игру с «Осасуной»
22:19 · Англия. Премьер-лига
Межбри: «Мои любимые игроки – Иньеста и Зидан, я хотел бы повторить их путь»
21:56 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о предстоящем дерби с «Реалом»
21:21 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто из игроков «Барселоны» недоволен Хави слухи
21:09 · Испания. Ла Лига
Дест: Я не вернусь в «Барселону», пока там работает Хави
20:41 · Испания. Ла Лига
Деку определил возможного сменщика для Хави
Все новости
Рекомендуем