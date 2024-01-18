Симеоне: «У «Реала» есть физически сильные игроки, но это не главный фактор в дерби»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о физической силе команд.

В четверг «матрасники» попробуют взять реванш за поражение в недавнем матче полуфинала Суперкубка Испании (3:5). Новая встреча состоится в рамках 1/8 финала Кубка.

«Уступаем ли мы «Реалу» в физической мощи? У них есть очень сильные игроки, как, например, Кроос, Рюдигер, Тчуамени. Но определяющим фактором в дерби будет не физическая сила, а скорость мысли. Надеюсь, мы сможем соответствовать уровню этого матча в данном аспекте», – заявил на пресс-конференции аргентинский тренер.

Поединок «Атлетико» – «Реал» стартует в 23:30 по московскому времени.