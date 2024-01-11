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Три клуба готовы подписать Сёюнджю из «Атлетико»

11 Января 2024 • 21:33 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
18.01 23:30

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджю продолжает привлекать интерес со стороны различных клубов.

«Матрасники» готовы продать турецкого футболиста, так как тот не проходит в основной состав, однако согласятся только на продажу или аренду с обязательством выкупа. По обновлённой информации Relevo, «Порту» сделал предложение по аренде, но не стал включить в сделку пункт обязательного выкупа. «Фулхэм» рассматривает покупку, но, судя по всему, не станет делать предложение до лета. «Рома» также сохраняет интерес к 27-летнему центрбеку. 

Эксперты Transfermarkt оценивает стоимость Чаглара Сёюнджю в 12 млн евро.

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Новости по матчу

Сегодня, 11 Января
21:33
Три клуба готовы подписать Сёюнджю из «Атлетико»
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