Три клуба готовы подписать Сёюнджю из «Атлетико»

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджю продолжает привлекать интерес со стороны различных клубов.

«Матрасники» готовы продать турецкого футболиста, так как тот не проходит в основной состав, однако согласятся только на продажу или аренду с обязательством выкупа. По обновлённой информации Relevo, «Порту» сделал предложение по аренде, но не стал включить в сделку пункт обязательного выкупа. «Фулхэм» рассматривает покупку, но, судя по всему, не станет делать предложение до лета. «Рома» также сохраняет интерес к 27-летнему центрбеку.

Эксперты Transfermarkt оценивает стоимость Чаглара Сёюнджю в 12 млн евро.