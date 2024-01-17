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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос: «Свист трибун никак не влияет на мою игру, для меня это даже забавно»

17 Января 2024 • 11:57 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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18.01 23:30

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о своей реакции на свист трибун в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Атлетико». Напомним, «королевский клуб» в итоге забрал трофей, обыграв в финале «Барселону».

«Я заметил свист, но был сконцентрирован на игре, поэтому не придал этому особого значения. Затем я понял, что свист адресован только мне. Я могу честно сказать от всего сердца, что это не влияет на мою игру. Наоборот, я нахожу это забавным», – цитирует Крооса Madrid Xtra.

Суперкубок Испании проходил в Саудовской Аравии. Ранее Кроос неоднократно критиковал эту страну, из-за чего и получил негативную реакцию болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос

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