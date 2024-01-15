Анчелотти объяснил, почему оставил Модрича на скамейке в матче с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему полузащитник Лука Модрич не начал финал Суперкубка Испании с «Барселоной» в основном составе. Напомним, хорват вышел на поле на 81-й минуте. «Реал» разгромил «Барселону» 4:1 и забрал трофей.

«В матче с мадридским «Атлетико» Модрич был очень хорош, но перед игрой с «Барселоной» Тони Кроос чувствовал себя лучше. Лука был немного уставшим. Иногда мне приходится оставлять больших игроков на скамейке запасных», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, ближайшим летом у 38-летнего Модрича заканчивается контракт с «королевским клубом».