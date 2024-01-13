«Атлетико» Мадрид нацелился на центрального защитника французского «Лилля». Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, в шорт-листе «матрасников» находится 18-летний Лени Йоро. При этом сообщается, что «Атлетико» будет тяжело подписать молодого таланта, ведь на него охотятся многие европейские клубы.

Ранее сообщалось, что в услугах Йоро заинтересован мадридский «Реал», но «Лилль» не собирается отпускать своего игрока менее чем за 50 миллионов евро.

В этом сезоне 18-летний Йоро принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров и стал автором трех забитых мячей.