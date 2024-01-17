​Анчелотти: Когда-нибудь мы проиграем

В 21 последнем матче во всех турнирах «Реал» отпраздновал 18 побед при трёх ничьих. За этот период команда Карло Анчелотти даже смогла выиграть трофей, разгромив «Барселону» в финале Суперкубка Испании (4:1). Впрочем, Анчелотти понимает, что впечатляющая серия его команды в какой-то момент завершится.

«Наша хорошая серия обязательно когда-нибудь закончится. Мы не можем выигрывать каждую игру. Когда серия прервётся, нам нужно быть готовыми и реагировать.

Что мне нравится, так это атмосфера в раздевалке. Все игроки сплочены и мотивированы», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В четверг, 18 января, «Реал» сыграет против «Атлетико» в Кубке Испании.