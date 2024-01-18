Анчелотти даст отдых ключевым игрокам «Реала» в матче с «Альмерией»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен предоставить отдых ключевым игрокам команды в ближайшем матче чемпионата Испании против «Альмерии». По информации от Diario AS, итальянский специалист считает сегодняшнюю игру против мадридского «Атлетико» в ⅛ финала Кубка Испании более важной.

Напомним, «Альмерия» сейчас является аутсайдером чемпионата Испании, но в последнем туре команда смогла отобрать очки у лидирующей «Жироны», которая добыла в матче всего одно очко. Впрочем, этого хватило «бело-красным», чтобы единолично возглавить турнирную таблицу Ла Лиги с отрывом в одно очко от «Реала».