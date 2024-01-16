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Романо: «Реалу» очень нравится Йоро»

16 Января 2024 • 23:32 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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18.01 23:30

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал об интересе мадридского «Реала» к центральному защитнику «Лилля» Лени Йоро.

18-летний футболист ранее уже назывался одной из целей «королевского клуба». По информации Романо, представители мадридцев действительно следят за восходящей звездой: скауты гранда Ла Лиги несколько раз посещали матчи «Лилля» с целью изучения игры Йоро. По данным источника, в «Реале» очень высоко оценивают способности француза, но летом на него будут претендовать и другие топ-клубы.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Лени Йоро в 25 млн евро. В текущем сезоне игрок провёл 23 матча за «Лилль», отметившись тремя голами.

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