Романо: «Реалу» очень нравится Йоро»

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал об интересе мадридского «Реала» к центральному защитнику «Лилля» Лени Йоро.

18-летний футболист ранее уже назывался одной из целей «королевского клуба». По информации Романо, представители мадридцев действительно следят за восходящей звездой: скауты гранда Ла Лиги несколько раз посещали матчи «Лилля» с целью изучения игры Йоро. По данным источника, в «Реале» очень высоко оценивают способности француза, но летом на него будут претендовать и другие топ-клубы.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Лени Йоро в 25 млн евро. В текущем сезоне игрок провёл 23 матча за «Лилль», отметившись тремя голами.