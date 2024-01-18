Аррибас: «Беллингем — тот футболист, который собирается ознаменовать эпоху»

Полузащитник «Альмерии» Серхио Аррибас высказался об игре хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

— Я не ожидал, что он окажет такое влияние на «Реал». Он очень хорошо адаптировался в лучшей команде мира. Это тот футболист, который собирается ознаменовать эпоху, — приводит слова Аррибаса Madrid Xtra.

Напомним, 20-летний Беллингем присоединился к «Реалу» минувшим летом. За это время он принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Сегодня, 18 января, «Реал» встретится с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Начало матча запланировано на 23:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.