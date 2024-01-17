«Реал» хочет подписать Холанна по схеме трансфера Беллингема

Мадридский «Реал» намерен забрать звёздного форварда Эрлинга Холанна у «Манчестер Сити».

Как стало известно SER Deportivos, «Реал» планирует заполучить норвежца по такому же плану, как в свое время забрал Джуда Беллингема у дортмундской «Боруссии». Сообщается, что представители «Реала» постоянно будут находиться на связи с окружением Холанна, при этом не забывая параллельно убеждать «Манчестер Сити». Источник отмечает, что по такой схеме «сливочные» оформили трансфер Беллингема, с которым общались на протяжении нескольких месяцев, прежде чем он подписал контракт с «Реалом».

В текущем сезоне Холанн принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал пять ассистов.

Контракт форварда с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 180 миллионов евро.