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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» надолго потерял Аспиликуэту

20 Января 2024 • 05:05 Комментировать
Атлетико М
4:2
Реал Мадрид

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта получил серьёзную травму в дерби с «Реалом».

34-летний футболист появился на поле в дополнительное время матча 1/8 финала Кубка Испании (4:2), выйдя на замену на 106-й минуте, однако уже на 116-й вынужденно завершил игру из-за повреждения. Как сообщила пресс-служба «матрасников», у Аспиликуэты выявлен разрыв мениска. Таким образом, по данным Diario AS, Диего Симеоне не сможет рассчитывать на ветерана в ближайшие два-три месяца. В скором времени в клубе решат, нужна ли игроку операция.

Сесар Аспиликуэта перешёл в «Атлетико» из «Челси» в июле прошлого года. Защитник отыграл 22 матча за мадридцев, отметившись одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сесар Аспиликуэта

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