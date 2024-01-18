Гризманн — в стартовом составе «Атлетико» на дерби с «Реалом»

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн с первых минут выйдет на поле в предстоящей игре против «Реала».

Встреча 1/8 финала Кубка Испании состоится сегодня, 18 января.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак (вр), Лино, Эрмосо, Витсель, Хименес, Льоренте, Сауль, Коке, де Пауль, Гризманн, Мората.

Матч между «Атлетико» и «Реалом» должен стартовать в 23:30 по столичному времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

Стоит сказать, что на прошлой неделе команды уже встречались между собой в рамках Суперкубка страны. В том поединке победителем оказался «Реал» (5:3).