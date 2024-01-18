«Реал» не вернёт Бензема

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема не вернётся в мадридский «Реал».

Летом прошлого года француз покинул «королевский клуб», решившись на переезд в Саудовскую Аравию. Теперь 36-летний игрок планирует вернуться в Европу, поскольку считает, что саудовский футбол ему не подходит. Тем не менее, как отмечает журналист Хосе Феликс Диас, двери «Реала» для нападающего закрыты. То же самое касается и других экс-звёзд мадридского гранда.

Среди претендентов на Карима Бензема фигурируют английские «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал». Контракт французского форварда с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года.