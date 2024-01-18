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Кубок Испании

​Симеоне против «Реала» - во всех матчах навылет было дополнительное время

18 Января 2024 • 17:09 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.80 X 3.45 2 2.45
Через 6 ч. 10 мин.

В четверг вечером в рамках 1/8 финала Кубка Испании сыграют «Атлетико» и «Реал». Противостояние будет состоять из одного матча – победитель пройдёт дальше, проигравший вылетит.

Журналисты Sports.ru указывают на интересный факт – рулевой «Атлетико» Диего Симеоне играл против «Реала» в одноматчевой дуэли семь раз. В каждом из этих случаев дело доходило до дополнительного времени.

Матч Кубка Испании между «Атлетико» и «Реалом» стартует в 23:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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