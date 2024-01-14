Мадридский «Атлетико» отказался продавать нападающего Анхеля Корреа в «Аль-Иттихад».

Саудовский клуб предложил за аргентинца 10 млн евро, но получил отказ, информирует Marca. Отмечается, что в скором времени «Аль-Иттихад» вернётся с улучшенным предложением.

По некоторым данным, «Атлетико» требует за 28-летнего чемпиона мира порядка 40 млн евро, в то время как Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

Анхель Корреа отыграл за «матрасников» 397 матчей с момента прихода в клуб в 2015 году, отметившись 74 забитыми голами и 58 ассистами. Форвард связан с «Атлетико» контрактом, рассчитанным до середины 2026 года.