Фанаты «Реала» обрушились с гневом на Модрича, который выбрал Месси лучшим игроком года

Некоторые болельщики мадридского «Реала» оказались разочарованы голосом полузащитника Луки Модрича в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА. Напомним, хорватский хавбек «королевского клуба» отдал свой голос за Лионеля Месси, который в итоге выиграл награду.

Выбор Модрича принёс за собой последствия в виде гневной критики в социальных сетях. В комментариях под фотографиями Луки фанаты недоумевают, как полузащитник мог отдать голос за Месси, который не выиграл ни одного значимого трофея в 2023 году и не отметился высокой результативностью. Некоторые болельщики даже призвали Модрича покинуть «Реал».

Напомним, контракт 38-летнего хорвата со «сливочными» истекает в конце сезона.