«Атлетико» часто усложняет нам жизнь» – Кроос поделился ожиданиями от дерби в Кубке Испании

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от мадридского дерби против «Атлетико», которое состоится в Кубке Испании 18 января на «Ванда Метрополитано».

«Атлетико» будет испытывать больше давления. Мы только что их обыграли, а сейчас они будут играть дома. «Атлетико» постарается сделать нашу жизнь очень и очень сложной. В большинстве случаев у них это получается. Надеюсь, нам удастся продлить свою победную серию», – цитирует Крооса Madrid Zone.

Напомним, у мадридского «Реала» в данный момент 7 побед подряд во всех турнирах. Совсем недавно команда завоевала Суперкубок Испании, в полуфинале которого как раз был обыграл «Атлетико».