Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа готов сменить клубную прописку.

28-летний футболист недоволен своим положением в команде Диего Симеоне – форвард крайне редко попадает в стартовый состав. Как информирует журналист Давид Медина, Корреа устал от постоянной конкуренции за место в основе, поэтому всерьёз рассматривает возможность ухода. Аргентинец ждёт предложения, которое устроит и его, и клуб.

Анхель Корреа выступает за «Атлетико» с января 2015 года. В текущем сезоне нападающий отметился пятью забитыми мячами, отыграв 23 матча за «матрасников», а в общей сложности в активе игрока 74 гола в 397 поединках за мадридский коллектив.