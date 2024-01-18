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Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» согласовал с «Ювентусом» переход Кина слухи

18 Января 2024 • 23:12 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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Через 0 ч. 1 мин.

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин в ближайшее время станет игроком мадридского «Атлетико». Об этом сообщает Sky Italia.

По данным источника, «матрасники» арендуют 23-летнего итальянца у «Ювентуса» до конца нынешнего сезона.

В текущей кампании Кин появился на поле в 12 играх чемпионата Италии, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Действующий контракт итальянского нападающего с туринским «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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