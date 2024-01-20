Анчелотти: «Мы очень хорошо провели кубковый матч с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре своей команды в кубковом матче с «Атлетико».

Напомним, встреча 1/8 финала Кубка Испании завершилась победой «матрасников» со счетом 4:2.

— Мы очень хорошо провели кубковый матч, но были некоторые ошибки, которые стояли нам вылета. Мы были недостаточно внимательны в обороне, но команда играла хорошо. Мы заслуживали победу в этой встрече, как и «Атлетико» не заслуживал поражения в Суперкубке, — сказал Анчелотти журналистам.

21 января «Реал» встретится с «Альмерией». Матч 21-го тура чемпионата Испании должен будет стартовать в 18:15 по московскому времени.