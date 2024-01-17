Анчелотти рассказал, сыграет ли Родриго с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, сможет ли нападающий Родриго сыграть с «Атлетико» в дерби, которое состоится завтра в Кубке Испании. Напомним, бразилец пропустил последнюю тренировку в общей группе.

«Родриго попадёт в расширенную заявку. Ему было необходимо время для отдыха», – сказал Анчелотти на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, Родриго в последнем матче «Реала» отметился голом в ворота каталонской «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. Бразильский нападающий помог «королевскому клубу» одержать разгромную победу 4:1 и забрать трофей.