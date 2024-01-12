«Атлетико» может заменить Корреа другим чемпионом мира

Мадридский «Атлетико» претендует на атакующего полузащитника американской «Атланты» Тьяго Альмаду.

В скором времени ряды «матрасников» может покинуть аргентинец Анхель Корреа, в приобретении которого заинтересован «Аль-Иттихад». Как сообщается в эксклюзивном отчёте инсайдера Фабрицио Романо, «Атлетико» готов подписать Альмаду в случае ухода Корреа. В мадридском клубе считают, что 22-летний футболист способен отлично заменить своего соотечественника.

Тьяго Альмада стал победителем чемпионата мира – 2022 в составе сборной Аргентины, как и Анхель Корреа. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды МЛС в 27 млн евро.