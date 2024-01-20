Де Пауль ответил Винисиусу: «Я выиграл чемпионат мира, а ты – нет»

Винисиус Жуниор и Родриго де Пауль обменялись парой слов во время мадридского дерби.

«Матрасники» взяли реванш за недавнее поражение в полуфинале Суперкубка Испании, обыграв «сливочных» в 1/8 финала Кубка в дополнительное время (4:2). Одной из самых заметных фигур встречи вновь стал Винисиус, успевший поругаться с Диего Симеоне и поговорить с оппонентами на поле.

«Я играю за «Реал» Мадрид», – сказал де Паулю бразилец, слова которого приводит Football Talk, – «Я выиграл чемпионат мира, а ты... Нет», – ответил хавбек «Атлетико».

Напомним, что Родриго де Пауль стал победителем ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.