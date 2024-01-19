Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании

«Реал» и «Атлетико» сошлись в рамках Кубка Испании по футболу. Матч 1/8 финала состоялся 18 января на стадионе «Ванда Метрополитано».

Всего неделя прошла с последнего матча мадридских клубов. В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» и «Атлетико» устроили огненные 5:3 с овертаймом, автоголами, драматичной развязкой. Шикарный матч был на территории Саудовской Аравии, теперь выезжать далеко не пришлось – 1/8 финала Кубка Испании проходила в Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» с того времени матчей не проводил, целенаправленно готовился к реваншу.

«Реал» же успел разорвать «Барселону» и завоевать Суперкубок Испании, но времени на подготовку к кубковому матчу с «Атлетико» у «королей» было вдвое меньше. А «матрасники» же отлично подготовились и были максимально настроены на реванш. Стартовые составы были максимально боевыми, вопросов по мотивации ни у кого не возникало. Сразу началось давление, бег от одних ворот к другим. Никому не давали поднять головы, подумать.

В таких условиях чуть лучше себя проявил «Реал». Шикарным проходом разбудил игру Беллингем. Джуд прокинул в «домик» Витселю, потом обошёл Де Пауля и мощно пальнул в перекладину. На добивании был ещё Винисиус, но он добавил сильно выше ворот. Облаку пришлось вступать в игру чуть позже. Винисиус сначала «черпаком» забросил на Родриго, а затем сам же успел на добивание в подкате. Оба раза после удара бразильских нападающих спас Ян Облак.

«Реал» смотрелся лучше, но вновь счёт открыл «Атлетико». Гризманн покатил на Де Пуаля, Родриго мягко забросил на ход Лино, Рюдигер ещё и удачно подправил мяч. Бразилец в касание пробил мимо выбежавшего Лунина – 1:0. Гол совсем не вытекал из логики игры, однако на перерыв «Атлетико» не ушёл победителем. Уже в компенсированное к первому тайму время «Реал» заработал штрафной удар. Модрич подал, Облак на выходе сыграл кулаком, в борьбе с Рюдигером и Саулем подправив мяч в сетку собственных ворот – 1:1.

На исходе часа игры «Атлетико» ответил своим комичным голом. Льоренте катил на Гризманна, но вмешался Камавинга. Рикошет от Эдуардо смутил Лунина, он неаккуратно отбил в Рюдигера, а отскок вывел на пустые ворота Морату. Альваро промахнуться уже не мог – 2:1. После пропущенного гола «Реал» заиграл поострее, однако «Атлетико» смог создать нужную плотность. Очень легко прерывались проходы Винисиуса, подачи Крооса тоже не работали, а частые потасовки (иногда и массовые) ещё сильнее роняли темп игры.

Команды Диего Симеоне умеют удерживать нужный счёт, но «Реал» умеет додавливать этот «Атлетико», что и доказал в очередной раз. Винисиус передачей вразрез разогнал Беллингема, Джуд догнал и в касание навесил на дальний угол, а Хоселу просто кивнул в сетку – 2:2. Ничья в основное время и очередной овертайм в дерби Мадрида. Вот только этот овертайм сложился не так удачно, как в Суперкубке Испании.

Винисиус далеко отпустил мяч на своей половине, а у «Атлетико» хватило сил на прессинг. Барриос бразильца накрыл, мяч отскочил на Гризманна, а то всё сделал мастерски. Антуан убежал от Винисиуса и пробил над плечом Лунина – 3:2. «Реал» пошёл в навал, Беллингем даже забил из офсайда, но излишняя увлечённость атакой привела к финальной точке «Атлетико». Три в два убежали «матрасники» на последних минутах, Молина покатил на Депая, а тот – через паузу прострелил на Рикельме – 4:2!

Больше года «Атлетико» не проигрывает на «Ванда Метрополитано», серия не прервалась и против мощнейшего «Реала». «Матрасники» выиграли, отомстили за Суперкубок и лишили «Реал» возможности побороться за Кубок Испании.