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Кубок Испании

Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании

19 Января 2024 • 02:11 Комментировать (2)
Атлетико М
4:2
Реал Мадрид
окончен после доп. времени

«Реал» и «Атлетико» сошлись в рамках Кубка Испании по футболу. Матч 1/8 финала состоялся 18 января на стадионе «Ванда Метрополитано».

Протокол игры  
Атлетико М4:2Реал Мадрид
(1:0) Лино Сэмуел39'  
  45'Облак Ян (1:1)
(2:1) Мората Альваро57'  
  82'Хоселу Санмартин (2:2)
(3:2) Гризманн Антуан100'  
(4:2) Рикельме Родриго119'  
Облак ЯнВитсель Аксель  113'Хименес ХосеЭрмосо Марио  68'Льоренте Маркос 98' (Депай Мемфис ( 98') Де Пауль Родриго  78' 106' (Аспиликуэта Сесар ( 106'Савич Стефан 116') Коке Хорхе  80'Ньигес Сауль 56' (Молина Науэль ( 56') Лино Сэмуел 90' (Рикельме Родриго ( 90') Мората Альваро  58' 98' (Ривас Пабло Барриос ( 98') Гризманн Антуан  101'
Запасные: Грбич ИвоГалан ХавиКорреа АнхельСёюнджю ЧагларГомис Антонио
Лунин АндрейКарвахаль Даниэль  89'Рюдигер АнтониоНачо Фернандес 106' (Себальос Дани ( 106') Менди Ферлан 66' (Диас Браим ( 66'  68') Вальверде Федерико 73' (Тчуамени Орельен ( 73'  85') Камавинга Эдуардо  56' 106' (Гарсия Франсиско III ( 106') Модрич Лука 66' (Кроос Тони ( 66') Беллингем Джуд  87'Родриго 80' (Хоселу Санмартин ( 80') Винисиус Жуниор  45'
Запасные: Пиньейро ДиегоМартин МариоТобиас ВинисиусАррисабалага КепаГюлер Арда
18 января.

 

Всего неделя прошла с последнего матча мадридских клубов. В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» и «Атлетико» устроили огненные 5:3 с овертаймом, автоголами, драматичной развязкой. Шикарный матч был на территории Саудовской Аравии, теперь выезжать далеко не пришлось – 1/8 финала Кубка Испании проходила в Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» с того времени матчей не проводил, целенаправленно готовился к реваншу.

«Реал» же успел разорвать «Барселону» и завоевать Суперкубок Испании, но времени на подготовку к кубковому матчу с «Атлетико» у «королей» было вдвое меньше. А «матрасники» же отлично подготовились и были максимально настроены на реванш. Стартовые составы были максимально боевыми, вопросов по мотивации ни у кого не возникало. Сразу началось давление, бег от одних ворот к другим. Никому не давали поднять головы, подумать.

В таких условиях чуть лучше себя проявил «Реал». Шикарным проходом разбудил игру Беллингем. Джуд прокинул в «домик» Витселю, потом обошёл Де Пауля и мощно пальнул в перекладину. На добивании был ещё Винисиус, но он добавил сильно выше ворот. Облаку пришлось вступать в игру чуть позже. Винисиус сначала «черпаком» забросил на Родриго, а затем сам же успел на добивание в подкате. Оба раза после удара бразильских нападающих спас Ян Облак.

«Реал» смотрелся лучше, но вновь счёт открыл «Атлетико». Гризманн покатил на Де Пуаля, Родриго мягко забросил на ход Лино, Рюдигер ещё и удачно подправил мяч. Бразилец в касание пробил мимо выбежавшего Лунина – 1:0. Гол совсем не вытекал из логики игры, однако на перерыв «Атлетико» не ушёл победителем. Уже в компенсированное к первому тайму время «Реал» заработал штрафной удар. Модрич подал, Облак на выходе сыграл кулаком, в борьбе с Рюдигером и Саулем подправив мяч в сетку собственных ворот – 1:1.

На исходе часа игры «Атлетико» ответил своим комичным голом. Льоренте катил на Гризманна, но вмешался Камавинга. Рикошет от Эдуардо смутил Лунина, он неаккуратно отбил в Рюдигера, а отскок вывел на пустые ворота Морату. Альваро промахнуться уже не мог – 2:1. После пропущенного гола «Реал» заиграл поострее, однако «Атлетико» смог создать нужную плотность. Очень легко прерывались проходы Винисиуса, подачи Крооса тоже не работали, а частые потасовки (иногда и массовые) ещё сильнее роняли темп игры.

Команды Диего Симеоне умеют удерживать нужный счёт, но «Реал» умеет додавливать этот «Атлетико», что и доказал в очередной раз. Винисиус передачей вразрез разогнал Беллингема, Джуд догнал и в касание навесил на дальний угол, а Хоселу просто кивнул в сетку – 2:2. Ничья в основное время и очередной овертайм в дерби Мадрида. Вот только этот овертайм сложился не так удачно, как в Суперкубке Испании.

Винисиус далеко отпустил мяч на своей половине, а у «Атлетико» хватило сил на прессинг. Барриос бразильца накрыл, мяч отскочил на Гризманна, а то всё сделал мастерски. Антуан убежал от Винисиуса и пробил над плечом Лунина – 3:2. «Реал» пошёл в навал, Беллингем даже забил из офсайда, но излишняя увлечённость атакой привела к финальной точке «Атлетико». Три в два убежали «матрасники» на последних минутах, Молина покатил на Депая, а тот – через паузу прострелил на Рикельме – 4:2!

Больше года «Атлетико» не проигрывает на «Ванда Метрополитано», серия не прервалась и против мощнейшего «Реала». «Матрасники» выиграли, отомстили за Суперкубок и лишили «Реал» возможности побороться за Кубок Испании.

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид

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Комментарии (2) Все комментарии
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SpsGod
19 Января 2024 в 02:20
Кто б знал, что настанут времена когда дерби будут намного зрелищнее Эль-Класико, атмосфера на метропалитано была великолепной.

Я думаю Реал попросту устал, в овертайме уже не было никаких сил. Очень жаль, даже было ощущение, что лучше б отдали Суперкубок и остались в гонке Кубка нынешнего сезона. Очень обидно поражение.

Карло подписал контракт, а значит надо смело давать проп*здонов Вини, вроде не первый год играет в таких серьезных матчах и попросту не понимает, что соперники пользуются его импульсивностью. Должен понять, что команда не вертится вокруг него, и он подставляет своим эго команду. Ничего не создал и еще гол привез.
Sergey999
19 Января 2024 в 02:18
Физически Реал конечно подсел в допах. А так по игре- Винисиус-провал полный сегодня, Лунин тоже не лучшая игра, три мяча Реал сам себе привез, во всех мячпх кроме послелнего защита просто залажала. Теперь отдыха побольше будет)) жлем 1/4 атлетико-барселона)))
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