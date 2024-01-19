​«Реал» недоволен судейством после поражения от «Атлетико»

В четверг вечером «Атлетико» обыграл «Реал» в матче 1/8 финала Кубка Испании со счётом 4:2. В стане «сливочных» остались недовольны судейством. Как сообщает Marca, в «Реале» считают, что арбитр Куадра Фернандес судил команды по разным критериям.

В «Реале» не впервые ощущают, что моменты с участием их футболистов судьи оценивают иначе, чем моменты с участием футболистов других команд. Мадридский клуб планирует продолжать обсуждать судейство с испанской федерацией, желая добиться улучшения ситуации.

Ближайший матч «Реал» проведёт 21 января – против «Альмерии» на своём поле в чемпионате Испании.