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Кубок Испании

​«Реал» недоволен судейством после поражения от «Атлетико»

19 Января 2024 • 15:20 Комментировать (1)
Атлетико М
4:2
Реал Мадрид

В четверг вечером «Атлетико» обыграл «Реал» в матче 1/8 финала Кубка Испании со счётом 4:2. В стане «сливочных» остались недовольны судейством. Как сообщает Marca, в «Реале» считают, что арбитр Куадра Фернандес судил команды по разным критериям.

В «Реале» не впервые ощущают, что моменты с участием их футболистов судьи оценивают иначе, чем моменты с участием футболистов других команд. Мадридский клуб планирует продолжать обсуждать судейство с испанской федерацией, желая добиться улучшения ситуации.

Ближайший матч «Реал» проведёт 21 января – против «Альмерии» на своём поле в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид

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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
19 Января 2024 в 15:28
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