Мойзе Кин продолжает вести переговоры с мадридским топ-клубом

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин вполне может сменить клубную прописку в этом месяце. По информации от инсайдера Ромео Агрести, итальянский форвард в данный момент продолжает вести переговоры с мадридским «Атлетико», который заинтересован в его трансфере.

Прежде чем вступать в переговоры с туринским «Ювентусом», «матрасники» сперва хотят согласовать с самим Кином личные условия контракта. В случае ухода из «Ювентуса» Мойзе хотел бы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

23-летний Кин оценивается «Трансфермарктом» в 18 миллионов евро. В этом сезоне нападающий не забил ни одного гола в 12 матчах итальянской Серии А.