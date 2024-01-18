​Винисиус и Беллингем – в основе «Реала» на битву с «Атлетико»

В четверг вечером в 1/8 финала Кубка Испании пройдёт мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом». Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Модрич, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Стартовый свисток футболисты «Атлетико» и «Реала» услышат в 23:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что 10 января «Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании со счётом 5:3.