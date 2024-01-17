Мойзе Кин ждёт предложения от топ-клуба Ла Лиги

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин хотел бы попробовать силы в мадридском «Атлетико».

23-летний игрок может быть отдан в аренду в зимнее трансферное окно, а «Атлетико» – один из клубов, проявивших интерес. Как утверждает журналист Альфредо Педулла, форварда очень привлекает вариант с переходом в стан «матрасников». Футболист намерен дождаться окончательного решения мадридцев, прежде чем принимать предложения от других клубов.

Основным претендентом на Мойзе Кина называлась «Монца», также интерес к нападающему приписывался «Фиорентине» и «Ренну».

«Атлетико» рассматривает Кина в качестве замены Мемфису Депаю, испытывающему постоянные проблемы с физической формой.