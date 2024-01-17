Анчелотти: «Вальверде сам не знает, какая позиция для него лучшая»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, какая позиция является лучшей для Федерико Вальверде. Напомним, уругваец способен сыграть как в центре полузащиты, так и на правом фланге атаки.

«Лучшая позиция Вальверде? Не могу ответить однозначно. Федерико сам сказал мне, что не знает, какая позиция для него лучшая. Он просто хочет играть в футбол. Вальверде является фундаментальным игроком для «Реала», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Вальверде отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.