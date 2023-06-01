Аллегри проведёт встречу с руководством «Ювентуса», тренер не хочет уходить в отставку

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри проведёт встречу с руководством клуба.

Несмотря на контракт, рассчитанный до 2025 года, будущее специалиста в клубе остаётся неопределённым – в «Ювентусе», по слухам, всерьёз задумались о смене рулевого. По информации инсайдера Николо Скиры, на следующей неделе стороны проведут встречу, на которой обсудят планы по улучшению ситуации в команде и будущее самого Аллегри. Наставник хочет остаться и станет уходить в отставку.

После 37 туров Серии А «Ювентус» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, уже не имея шансов на попадание в зону Лиги чемпионов.