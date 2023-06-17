«Фенербахче» намерен подписать игрока «Ювентуса» вслед за Джеко

«Фенербахче» продолжает работу на итальянском рынке.

Турецкий гранд находится в шаге от подписания форварда «Интера» Эдина Джеко в качестве свободного агента, а также планирует назначить главным тренером итальянца Винченцо Монтеллу. Как информирует инсайдер Николо Скира, «Фенербахче» также претендует на правого защитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо. Контракт 35-летнего колумбийца со «старой синьорой» подходит к концу, и он готов сменить клубную прописку.

Отмечается, что Монтелла является поклонником таланта Куадрадо ещё со времён совместной работы в «Фиорентине». «Фенербахче» приготовил для опытного латераля двухлетний трудовой договор.