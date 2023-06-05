Аллегри: «Я не обсуждаю с «Ювентусом» расторжение контракта»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри опроверг слухи о приближающемся уходе из клуба.

Недавно в итальянской прессе появились известия о готовности «Ювентуса» расстаться с наставником сразу после завершения сезона. Предполагалось, что стороны уже начали переговоры о досрочном прекращении сотрудничества.

«Это неправда. Я не веду никаких переговоров с «Ювентусом» о расторжении контракта. Мой договор рассчитан ещё на два года», – заявил Аллегри в интервью DAZN после победы над «Удинезе» (1:0) в матче последнего тура Серии А.

«Ювентус» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 62 очка (с учётом штрафа в десять баллов).