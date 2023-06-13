Куадрадо: «Ювентус» сделал мне предложение, но я отвечу на него позже»

Правый защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился мыслями о своём будущем.

Соглашение 35-летнего футболиста с «Ювентусом» истекает в конце месяца. По словам Куадрадо, решение ещё не принято, но продолжение сотрудничества вполне вероятно: «Я уже получил предложение от «Ювентуса», но пока об этом не думаю. Я сказал клубу, что мы обсудим это чуть позже. Надеюсь, мы договоримся, и я продолжу выступления на высоком уровне», – приводит журналист Альфредо Педулла слова колумбийца.

В минувшем сезоне Хуан Куадрадо отметился двумя голами и четырьмя ассистами, отыграв 47 матчей за команду Массимилиано Аллегри.