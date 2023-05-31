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Чемпионат Италии. Серия А

Стали известны имена игроков «Ювентуса», которые испытывают неприязнь к Аллегри

31 Мая 2023 • 10:04 Комментировать (1)
Удинезе
...
Ювентус
04.06 22:00

Раскрыты имена футболистов «Ювентуса», у которых есть неприязнь к главному тренеру Массимилиано Аллегри. По информации от La Gazzetta dello Sport, речь идёт о Душане Влаховиче, Федерико Кьезе, Хуане Кудрадо, Войцехе Щесны, Анхеле ди Марии и Леандро Паредесе.

Как сообщает источник, все перечисленные футболисты недовольны методами подготовки Аллегри к матчам. При этом Куадрадо, ди Мария и Паредес точно покинут «Ювентус» летом. Уйти также может Душа Влахович, который хочет выступать в Лиге чемпионов.

Ранее появились слухи, согласно которым «Ювентус» начал обсуждать с Аллегри расторжение контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри Войцех Щесны Хуан Куадрадо Леандро Паредес Душан Влахович Федерико Кьеза
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УДИНЕЗЕ ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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ЮвиК
31 Мая 2023 в 10:19
+ миллионы болельщиков Ювентуса.
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