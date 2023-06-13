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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» предложил Рабио новый контракт

13 Июня 2023 • 23:12 Комментировать
Удинезе
0:1
Ювентус
окончен

«Ювентус» рассчитывает сохранить в своих рядах полузащитника Адриена Рабио.

Француз станет свободным агентом уже со следующего месяца, если не договорится с «бьянконери» о новом контракте. Как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, туринский клуб предложил 28-летнему хавбеку новое соглашение, рассчитанное на один год. В настоящий момент в «Ювентусе» ожидают итогового решения игрока.

Адриен Рабио выступает за туринский коллектив с 2019 года. Интерес к нему, если верить слухам, проявляют английские «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Прошлые летом «красные дьяволы» вели переговоры по трансферу, но не согласовали с футболистом зарплату.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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