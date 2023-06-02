Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Что будет решаться в последнем туре Серии А

02 Июня 2023 • 11:56 Комментировать
Сассуоло
...
Фиорентина
1 2.60 X 3.75 2 2.70
Через 9 ч. 19 мин.

В ближайшие дни в чемпионате Италии пройдут матчи заключительного тура. Чемпион давно известен, путёвки в Лигу чемпионов уже разыграны. Но интриги в Серии А ещё остаются. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, что будет решаться в рамках последнего игрового дня итальянского чемпионата.

Равенство очков

По обыкновению сначала заглядываем в регламент. Его в Серии А относительно недавно изменили – появились золотой матч и матч за жизнь. Первого в этом сезоне уже не будет, а вот второй вполне реален. Если 17-я и 18-я команды набирают одинаковое количество очков, то они проводят матч на нейтральном поле за право остаться в топ-дивизионе.

В остальных случаях в Серии А при равенстве очков в ход первым делом идут личные встречи (очки, разница голов). Дальше, если нужно, команды сравниваются по общей разности голов, а потом – по общему количеству забитых голов.

Лига Европы и Лига конференций

«Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии. Также путёвки в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон получили «Лацио», «Интер» и «Милан». По итогам последнего тура на 2-4 строчках турнирной таблицы могут произойти изменения, но это уже не особенно важно.

А вот ниже ситуация интереснее. В последнем туре «Аталанта», «Рома» и «Ювентус» выяснят, кто в какой еврокубковый турнир отправится. Пятая и шестая команды Серии А выйдут в Лигу Европы, а седьмая – в Лигу конференций.

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1 ЛЧНаполи37276475:2887
2 ЛЧЛацио37218858:3071
3 ЛЧИнтер372231270:4269
4 ЛЧМилан371910861:4267
5 ЛЕАталанта371871261:4661
6 ЛЕРома371791148:3760
7 ЛК Ювентус372161055:3359*

* - с «Ювентуса» были сняты 10 очков за финансовые нарушения. 

«Аталанта» - «Монца»

«Рома» - «Специя»

«Удинезе» - «Ювентус»

Рассмотрим все расклады по равенству очков. Если по 61 очку наберут «Аталанта» и «Рома», то выше финишируют бергамаски - они набрали 6 очков в очных матчах с римлянами.

Реклама


Если по 62 очка наберут «Аталанта» и «Ювентус», то выше финишируют туринцы – они набрали 4 очка в очных матчах с бергамасками.

Если по 60 очков наберут «Рома» и «Ювентус», то выше финишируют римляне – они набрали 4 очка в очных матчах с туринцами.

Для «Аталанты» и «Ромы» ситуация благоприятная. В последнем туре команды Джана Пьеро Гасперини играют на своих полях против «Монцы» и «Специи» соответственно. Победы в этих матчах гарантируют бергамаскам и римлянам путёвки в Лигу Европы.

«Ювентус» уступает «Роме» по личным встречам, то есть шансы попасть в Лигу Европы у туринцев будут только при своей победе над «Удинезе». При этом «старой синьоре» нужно будет рассчитывать на осечку хотя бы одного из конкурентов.

Битва за выживание

«Кремонезе» и «Сампдория» вылетают из Серии А. Третьим неудачником сезона станет либо «Верона», либо «Специя».

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
17Специя376131830:6031
18 вылетВерона377102030:5631
19 вылетКремонезе374122134:6924
20 вылетСампдория373102424:6919

«Рома» - «Специя»

«Милан» - «Верона»

Как мы уже сказали, регламент Серии А предусматривает так называемый матч за жизнь. Он проводится, если 17-я и 18-я команды набрали одинаковое количество очков. Сейчас у «Специи» и «Вероны» по 31 зачётному баллу в своих активах. Если в последнем туре команды выступят синхронно, то им предстоит провести битву на нейтральном поле.

В воскресенье вечером «Специя» и «Верона» сыграют в гостях у грандов - у «Ромы» и «Милана» соответственно. При этом «Милан» уже не имеет серьёзной турнирной ситуации, что даёт надежды фанатам «Вероны».

Александр Тихий

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Интер Милан Милан Ювентус Верона Аталанта Наполи Специя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.06.23 в 21:30
Сассуоло Сассуоло
Фиорентина Фиорентина
2.75 3.50 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Июня
11:52 · Италия. Серия А
Кесси решил, где продолжит карьеру после «Барселоны»
11:16 · Италия. Серия А
41-летний Ибрагимович ответил на вопрос о завершении карьеры
10:57 · Италия. Серия А
«ПСЖ» отказался от трансфера защитника Джэ - названа причина
09:56 · Италия. Серия А
Контракт Щесны с «Ювентусом» продлён на год
09:46 · Италия. Серия А
«Болонья» предложит новый контракт Мотте, которым интресуется «ПСЖ»
07:55 · Италия. Серия А
Хвича согласовал новый контракт с «Наполи»
07:11 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на звёздного форварда Серии А
03:55 · Италия. Серия А
Источник: «Милан» не хочет отказываться от де Кетеларе
03:30 · Италия. Серия А
«Галатасарай» претендует на футболиста «Интера»
02:04 · Италия. Серия Б
«Брешия» отправилась в Серию С
01:23 · Германия. Бундеслига
Названы условия контракта Камады с «Миланом»
01:02 · Италия. Серия А
Нагельсманн провёл переговоры с топ-клубом Серии А слухи
00:39 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» и «Интер» не вели переговоров по Лукаку в мае»
00:21 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Артур не вписывается в тактические построения Аллегри»
01 Июня
23:56 · Италия. Серия А
Пальюка доволен новостями из стана «Сампдории»
Все новости
Рекомендуем