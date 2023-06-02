Что будет решаться в последнем туре Серии А

В ближайшие дни в чемпионате Италии пройдут матчи заключительного тура. Чемпион давно известен, путёвки в Лигу чемпионов уже разыграны. Но интриги в Серии А ещё остаются. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, что будет решаться в рамках последнего игрового дня итальянского чемпионата.
Равенство очков
По обыкновению сначала заглядываем в регламент. Его в Серии А относительно недавно изменили – появились золотой матч и матч за жизнь. Первого в этом сезоне уже не будет, а вот второй вполне реален. Если 17-я и 18-я команды набирают одинаковое количество очков, то они проводят матч на нейтральном поле за право остаться в топ-дивизионе.
В остальных случаях в Серии А при равенстве очков в ход первым делом идут личные встречи (очки, разница голов). Дальше, если нужно, команды сравниваются по общей разности голов, а потом – по общему количеству забитых голов.
Лига Европы и Лига конференций
«Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии. Также путёвки в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон получили «Лацио», «Интер» и «Милан». По итогам последнего тура на 2-4 строчках турнирной таблицы могут произойти изменения, но это уже не особенно важно.
А вот ниже ситуация интереснее. В последнем туре «Аталанта», «Рома» и «Ювентус» выяснят, кто в какой еврокубковый турнир отправится. Пятая и шестая команды Серии А выйдут в Лигу Европы, а седьмая – в Лигу конференций.
|1 ЛЧ
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75:28
|87
|2 ЛЧ
|Лацио
|37
|21
|8
|8
|58:30
|71
|3 ЛЧ
|Интер
|37
|22
|3
|12
|70:42
|69
|4 ЛЧ
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61:42
|67
|5 ЛЕ
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61:46
|61
|6 ЛЕ
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48:37
|60
|7 ЛК
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55:33
|59*
* - с «Ювентуса» были сняты 10 очков за финансовые нарушения.
Рассмотрим все расклады по равенству очков. Если по 61 очку наберут «Аталанта» и «Рома», то выше финишируют бергамаски - они набрали 6 очков в очных матчах с римлянами.
Если по 62 очка наберут «Аталанта» и «Ювентус», то выше финишируют туринцы – они набрали 4 очка в очных матчах с бергамасками.
Если по 60 очков наберут «Рома» и «Ювентус», то выше финишируют римляне – они набрали 4 очка в очных матчах с туринцами.
Для «Аталанты» и «Ромы» ситуация благоприятная. В последнем туре команды Джана Пьеро Гасперини играют на своих полях против «Монцы» и «Специи» соответственно. Победы в этих матчах гарантируют бергамаскам и римлянам путёвки в Лигу Европы.
«Ювентус» уступает «Роме» по личным встречам, то есть шансы попасть в Лигу Европы у туринцев будут только при своей победе над «Удинезе». При этом «старой синьоре» нужно будет рассчитывать на осечку хотя бы одного из конкурентов.
Битва за выживание
«Кремонезе» и «Сампдория» вылетают из Серии А. Третьим неудачником сезона станет либо «Верона», либо «Специя».
|17
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30:60
|31
|18 вылет
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30:56
|31
|19 вылет
|Кремонезе
|37
|4
|12
|21
|34:69
|24
|20 вылет
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24:69
|19
Как мы уже сказали, регламент Серии А предусматривает так называемый матч за жизнь. Он проводится, если 17-я и 18-я команды набрали одинаковое количество очков. Сейчас у «Специи» и «Вероны» по 31 зачётному баллу в своих активах. Если в последнем туре команды выступят синхронно, то им предстоит провести битву на нейтральном поле.
В воскресенье вечером «Специя» и «Верона» сыграют в гостях у грандов - у «Ромы» и «Милана» соответственно. При этом «Милан» уже не имеет серьёзной турнирной ситуации, что даёт надежды фанатам «Вероны».
Александр Тихий
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