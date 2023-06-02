Что будет решаться в последнем туре Серии А

В ближайшие дни в чемпионате Италии пройдут матчи заключительного тура. Чемпион давно известен, путёвки в Лигу чемпионов уже разыграны. Но интриги в Серии А ещё остаются. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, что будет решаться в рамках последнего игрового дня итальянского чемпионата.

Равенство очков

По обыкновению сначала заглядываем в регламент. Его в Серии А относительно недавно изменили – появились золотой матч и матч за жизнь. Первого в этом сезоне уже не будет, а вот второй вполне реален. Если 17-я и 18-я команды набирают одинаковое количество очков, то они проводят матч на нейтральном поле за право остаться в топ-дивизионе.

В остальных случаях в Серии А при равенстве очков в ход первым делом идут личные встречи (очки, разница голов). Дальше, если нужно, команды сравниваются по общей разности голов, а потом – по общему количеству забитых голов.

Лига Европы и Лига конференций

«Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии. Также путёвки в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон получили «Лацио», «Интер» и «Милан». По итогам последнего тура на 2-4 строчках турнирной таблицы могут произойти изменения, но это уже не особенно важно.

А вот ниже ситуация интереснее. В последнем туре «Аталанта», «Рома» и «Ювентус» выяснят, кто в какой еврокубковый турнир отправится. Пятая и шестая команды Серии А выйдут в Лигу Европы, а седьмая – в Лигу конференций.

М Команда И В Н П РМ О 1 ЛЧ Наполи 37 27 6 4 75:28 87 2 ЛЧ Лацио 37 21 8 8 58:30 71 3 ЛЧ Интер 37 22 3 12 70:42 69 4 ЛЧ Милан 37 19 10 8 61:42 67 5 ЛЕ Аталанта 37 18 7 12 61:46 61 6 ЛЕ Рома 37 17 9 11 48:37 60 7 ЛК Ювентус 37 21 6 10 55:33 59*

* - с «Ювентуса» были сняты 10 очков за финансовые нарушения.

«Аталанта» - «Монца»

«Рома» - «Специя»

«Удинезе» - «Ювентус»

Рассмотрим все расклады по равенству очков. Если по 61 очку наберут «Аталанта» и «Рома», то выше финишируют бергамаски - они набрали 6 очков в очных матчах с римлянами.

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Если по 62 очка наберут «Аталанта» и «Ювентус», то выше финишируют туринцы – они набрали 4 очка в очных матчах с бергамасками.

Если по 60 очков наберут «Рома» и «Ювентус», то выше финишируют римляне – они набрали 4 очка в очных матчах с туринцами.

Для «Аталанты» и «Ромы» ситуация благоприятная. В последнем туре команды Джана Пьеро Гасперини играют на своих полях против «Монцы» и «Специи» соответственно. Победы в этих матчах гарантируют бергамаскам и римлянам путёвки в Лигу Европы.

«Ювентус» уступает «Роме» по личным встречам, то есть шансы попасть в Лигу Европы у туринцев будут только при своей победе над «Удинезе». При этом «старой синьоре» нужно будет рассчитывать на осечку хотя бы одного из конкурентов.

Битва за выживание

«Кремонезе» и «Сампдория» вылетают из Серии А. Третьим неудачником сезона станет либо «Верона», либо «Специя».

М Команда И В Н П РМ О 17 Специя 37 6 13 18 30:60 31 18 вылет Верона 37 7 10 20 30:56 31 19 вылет Кремонезе 37 4 12 21 34:69 24 20 вылет Сампдория 37 3 10 24 24:69 19

«Рома» - «Специя»

«Милан» - «Верона»

Как мы уже сказали, регламент Серии А предусматривает так называемый матч за жизнь. Он проводится, если 17-я и 18-я команды набрали одинаковое количество очков. Сейчас у «Специи» и «Вероны» по 31 зачётному баллу в своих активах. Если в последнем туре команды выступят синхронно, то им предстоит провести битву на нейтральном поле.

В воскресенье вечером «Специя» и «Верона» сыграют в гостях у грандов - у «Ромы» и «Милана» соответственно. При этом «Милан» уже не имеет серьёзной турнирной ситуации, что даёт надежды фанатам «Вероны».

Александр Тихий