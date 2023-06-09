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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ претендуют на восходящую звезду «Ювентуса»

09 Июня 2023 • 20:51 Комментировать
Удинезе
0:1
Ювентус
окончен

Вингер «Ювентуса» Самуэль Илинг может перебраться в один из клубов Английской премьер-лиги.

В конце прошлого года 19-летний футболист продлил контракт с туринцами до 2025 года, после чего слухи о его возможном уходе временно утихли. Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, англичанин вновь привлёк внимание многочисленных клубов Премьер-лиги. «Ювентус» готов рассмотреть предложения, но потребует не менее 20 млн евро.

Самуэль Илинг провёл 18 матчей за первую команду «бьянконери», записав себе в актив один забитый мяч и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 3,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус трансферы футбола - лето 2023 Самуэль Илинг
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