Клубы АПЛ претендуют на восходящую звезду «Ювентуса»

Вингер «Ювентуса» Самуэль Илинг может перебраться в один из клубов Английской премьер-лиги.

В конце прошлого года 19-летний футболист продлил контракт с туринцами до 2025 года, после чего слухи о его возможном уходе временно утихли. Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, англичанин вновь привлёк внимание многочисленных клубов Премьер-лиги. «Ювентус» готов рассмотреть предложения, но потребует не менее 20 млн евро.

Самуэль Илинг провёл 18 матчей за первую команду «бьянконери», записав себе в актив один забитый мяч и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 3,5 млн евро.