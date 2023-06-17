«Ювентус» нацелился на футболиста сборной Бельгии

«Ювентус» заинтересован в подписании правого защитника «Лестера» Тимоти Кастаня.

Представители «старой синьоры» уже запросили информацию о требованиях «Лестера» и самого игрока, докладывает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Джанлуку ди Марцио. Сам 27-летний бельгиец заинтересован в трансфере – он хотел бы выступать за «Ювентус». Туринский клуб продолжает работу над подписанием.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тимоти Кастаня в 28 млн евро. Контракт латераля с «Лестером» рассчитан до лета 2025 года. В минувшем сезоне футболист провёл 42 матча за «лис», отметившись двумя голами и четырьмя ассистами, но не помог команде избежать вылета из Премьер-лиги.