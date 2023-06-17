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«Ювентус» нацелился на футболиста сборной Бельгии

17 Июня 2023 • 00:40 Комментировать
Удинезе
0:1
Ювентус
окончен

«Ювентус» заинтересован в подписании правого защитника «Лестера» Тимоти Кастаня.

Представители «старой синьоры» уже запросили информацию о требованиях «Лестера» и самого игрока, докладывает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Джанлуку ди Марцио. Сам 27-летний бельгиец заинтересован в трансфере – он хотел бы выступать за «Ювентус». Туринский клуб продолжает работу над подписанием.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тимоти Кастаня в 28 млн евро. Контракт латераля с «Лестером» рассчитан до лета 2025 года. В минувшем сезоне футболист провёл 42 матча за «лис», отметившись двумя голами и четырьмя ассистами, но не помог команде избежать вылета из Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лестер Тимоти Кастань трансферы футбола - лето 2023
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