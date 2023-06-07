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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» начал переговоры с игроком «Реала»

07 Июня 2023 • 00:31 Комментировать
Удинезе
0:1
Ювентус
окончен

«Ювентус» нацелился на правого защитника мадридского «Реала» Лукаса Васкеса.

Представители туринского клуба уже связались с 31-летним игроком, о чём сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио. В «Ювентусе» считают испанца одной из приоритетных целей. Стоимость потенциального трансфера оценивается в 6-8 млн евро.

Лукас Васкес выступает за «Реал» с 2015 года. В минувшем сезоне он появился на поле в 30 матчах команды Карло Анчелотти, записав себе в актив четыре забитых мяча и три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение футболиста с мадридцами рассчитано до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Лукас Васкес трансферы футбола - лето 2023
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