«Ювентус» начал переговоры с игроком «Реала»

«Ювентус» нацелился на правого защитника мадридского «Реала» Лукаса Васкеса.

Представители туринского клуба уже связались с 31-летним игроком, о чём сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио. В «Ювентусе» считают испанца одной из приоритетных целей. Стоимость потенциального трансфера оценивается в 6-8 млн евро.

Лукас Васкес выступает за «Реал» с 2015 года. В минувшем сезоне он появился на поле в 30 матчах команды Карло Анчелотти, записав себе в актив четыре забитых мяча и три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение футболиста с мадридцами рассчитано до середины следующего года.